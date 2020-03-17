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Число зараженных коронавирусом на территории РФ выросло до 114 — новые случаи зарегистрированы в 15 регионах страны. Под медицинским наблюдением из-за риска заражения остаются более 16 тыс. человек. Тем временем президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и попросил россиян адекватно реагировать на вводимые властями меры.

За последние сутки новые случаи заражения были выявлены в 15 регионах России. В общей сложности число заболевших возросло до 114 человек. При этом 10 человек из новых инфицированных заразились вирусом уже в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Согласно обновленным данным, за минувшие сутки положительными оказались результаты на коронавирус у четырех жителей Москвы. По два случая были выявлены в Самарской, Калиниградской и Тверской областях, по одному — в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также в Красноярском крае, Республиках Татарстан и Хакасия. Среди них есть иностранные граждане.

По словам Голиковой, на территории РФ из общего числа заболевших коронавирусом 109 переносят его в легкой форме.

Под медицинским наблюдением из-за риска заражения остаются более 16 тыс. человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией. «Всего под медицинским наблюдением в целом по России с января 2020 года находилось 53 013 человек», — уточнили в оперативном штабе. За всеми прибывающими из «опасных» стран организовано медицинское наблюдение, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства.

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом также выступил с официальным опровержением информации о закрытии Москвы на карантин.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в Telegram-канале оперативного штаба.

Тем временем в регионы уже поступили 427 тыс. тест-систем на выявление коронавируса. В общей сложности было проведено 110 тыс. исследований, которые должны выявить заражение, — ожидается, что ближайшую неделю их число увеличится в два раза. При этом необходимость проходить тест есть только у тех россиян, кто заметил у себя признаки простудных заболеваний, отметила Голикова.

Россиян также поспешили успокоить насчет распространенных заявлениях о неготовности российской медицины к коронавирусу — по информации вице-премьера РФ, сейчас в стране есть 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. Российские производители также выпускают около 1,5 млн масок в сутки, при этом в РФ ввозятся средства индивидуальной защиты, диагностики коронавируса и медоборудование из других стран, уточнили в Минпромторге.

Теперь все, кто не хочет или не может покидать свое жилье из-за коронавируса, также смогут приобретать необходимые безрецептурные лекарства дистанционно — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Прошу правительство внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон, о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что России удалось сдержать массовое проникновение и распространение вируса благодаря своевременным оперативным мерам, ситуация в целом находится под контролем. Тем не менее ряд мер еще предстоит принять — например, увеличить количество средств индивидуальной защиты и объемы выпуска тест-систем по выявлению вируса, а также поднять зарплаты тем медицинским работникам, кто контактирует с зараженными.

«Подчеркну: они обязательны, эти шаги (по борьбе с коронавирусом — «Газета.Ru»), к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жесткий контроль. Я прошу и граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием», — обратился к россиянам лидер РФ.

17 марта Путин также ознакомился с новым информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом в стране и в мире. В ходе его визита мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули карантинный центр в Коммунарке.

«Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение. Там несколько человек у нас, особо одаренных, оттуда решили… [уклониться] от лечения», — заявил мэр.

«Дернули», — уточнил Путин. В ответ на это мэр столицы поспешил заверить, что при помощи МВД пациентов уже удалось вернуть в больницу.

Новый центр по борьбе с коронавирусом действует на базе АНО «Диалог», которая была создана для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ по прямому распоряжению президента РФ.

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