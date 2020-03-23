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В связи с пандемией коронавируса людям рекомендуют по возможности оставаться дома. Однако не для всех самоизоляция так безопасна, как хотелось бы, — по всему миру начали фиксировать рост числа случаев домашнего насилия. «Газета.Ru» поговорила с директором центра по предотвращению насилия «Анна» Мариной Писклаковой-Паркер о том, как же сейчас обстоят дела с домашним абьюзментом в России.

В связи с пандемией коронавируса врачи утверждают: сейчас собственный дом — самое безопасное пространство для каждого из нас. Однако с этим вряд ли смогут согласиться люди, подвергающиеся домашнему насилию.

После введения карантина в ряде стран власти обеспокоились увеличением количества случаев абьюзмента в семьях. Так, МВД Украины заявило, что сотрудники правоохранительных органов подготовили ряд рекомендаций, чтобы предотвратить увеличение числа случаев домашнего насилия из-за самоизоляции граждан.

«По нашему мнению, в группе риска сейчас находятся не только семьи, где ранее уже были зафиксированы случаи домашнего насилия, но и те, кто временно потерял заработок из-за пандемии», — заявила замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Власти Китая также заявили о значительном увеличении числа случаев домашнего насилия в стране — по данным полиции, в феврале 2020 года зафиксировано в три раза больше обращений по этой проблеме, чем год назад. «Согласно статистике, 90% новых случаев насилия связаны с пандемией COVID-19», — сообщил основатель некоммерческой организации по борьбе с насилием Ван Фей.

По информации сотрудников антинасильственной горячей линии штата Орегон. США, за последнюю неделю, 16-22 марта, количество звонков по вопросам домашнего насилия увеличилось вдвое. «Преступники угрожают выбросить своих жертв на улицу, чтобы они заболели», — отметил руководитель горячей линии порталу Time.

«Нарастание насилия неизбежно»

Домашнее насилие напрямую зависит от любых социальных напряжений, в том числе пандемии и безработицы, считает директор центра по предотвращению насилия «Анна» Марина Писклакова-Паркер. «В такое время, как сейчас, усиливается стресс, отсюда появляется и необходимость агрессоров проявлять контроль над теми, кто более уязвим, чем они, — объясняет она „Газете.Ru“. — А когда люди, к тому же, находятся и в одном замкнутом пространстве на протяжении долгого времени, нарастание бытовых конфликтов и насилия неизбежно».

Глава благотворительной организации отмечает: основной механизм абьюзивных взаимоотношений — это установление тотального контроля обидчика над жертвой, чего еще легче достичь в условиях карантина.

Дело в том, что межличностное насилие в таких отношениях работает циклично: первая фаза — это период нарастания напряжения, затем идет перемирие, а потом вновь возникает агрессия. При этом каждый раз «спокойная» фаза становится короче, а насильственные действия — серьезнее.

«А теперь представьте, что этот цикл работает в одном замкнутом пространстве. В условиях карантина, скорее всего, перемирие будет еще более коротким, чем в обычное время, а напряжения станет в разы больше», — предупреждает Марина Писклакова-Паркер.

«Не менее важный момент заключается в том, что домашнее насилие строится в условиях, когда жертва изолирована от остального мира. А в случае с карантином оторванность от социума возникает естественным образом — жертва оказывается полностью во власти агрессора», — отметила директор центра.

«Это только начало»

Одной из главнейших проблем карантина для жертв домашнего насилия Писклакова-Паркер назвала невозможность оперативно найти помощь. «Сейчас довольно сложно по вопросу домашнего насилия обращаться в полицию, потому что ее сотрудники выезжают только, когда происходят уже более серьезные преступления — у них нет полномочий вмешиваться на ранних стадиях», — пояснила глава организации.

Тем не менее она отметила, что для пострадавших существует приложение — «Насилию.нет». С его помощью человек, попавший беду, может одним нажатием кнопки отправить близким сообщение с призывом о помощи и его текущим местоположением.

«Помимо этого, потенциальным пострадавшим должна помогать семья. Родственники, знающие о ситуации домашнего насилия у их близких, не должны позволять им изолироваться — они должны быть все время в контакте. Внешняя поддержка очень важна», — подчеркнула Писклакова-Паркер.

При этом директор центра «Анна» заявила, что несмотря на увеличение в связи с карантином количества случаев домашнего насилия по всему миру, проблема еще не достигла своего пика. «Думаю, это только начало», — заметила она.

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