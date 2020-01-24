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Женская сборная России по водному поло вышла в финал чемпионата Европы

13:55 24/01/2020

Сборная России по водному поло среди женщин накануне обыграла сборную Нидерландов в полуфинале первенства Европы, завоевав путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио, передает РИА «Новости».

Как отмечается, основное время напряженного поединка закончилось со счетом 7:7. В серии пенальти подопечные Александра Гайдукова оказались сильнее своих соперниц – 4:3.

В субботу в финале сборная Россия сыграет со сборной Испании, которая во втором полуфинале оказалась сильнее хозяек турнира – венгерок.

Добавим, что женская сборная России по водному поло сумела выйти финал чемпионата Европы впервые с 2010 года.

Первенство Старого Света – отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио. Путевка на Игры достается финалисту. Однако испанки уже завоевали себе место на Играх, выиграв чемпионат мира. В результате при любом исходе финала ЧЕ олимпийская путевка достанется россиянкам.



