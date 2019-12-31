Интернет-пользователи посоветовали девушке с Reddit бросить парня, сделавшего ей «бесчувственный» рождественский подарок — губки для мытья посуды. Об этом сообщает Mirror.

Девушка рассказала, что они с парнем встречаются четыре года и начали жить вместе. Она приготовила парню на Рождество несколько «вкусных» подарков, кое-что необходимое из одежды и еще несколько мелочей, которые он хотел получить.

По словам девушки, парень переживал, понравится ли ей его подарок, поэтому она решила, что он подошел к делу «обдуманно».

«Когда я открыла подарок, я расстроилась. Настолько равнодушным он мне показался. Он подарил мне дешевые скребки для посуды и несколько кухонных принадлежностей, которые у нас уже есть», — рассказала она.

Молодой человек заявил, что губки должны помочь ей в домашних делах.

«Его слова взбесили меня еще больше, ведь есть так много вещей, которые действительно нужны нам для дома, но он идет и покупает это бесчувственное барахло», — написала девушка.

Она добавила, что из-за критики подарков парень назвал ее неблагодарной и грубой. Однако сотни интернет-пользователей встали на сторону девушки.

«Честно говоря, я поражен, что ты тут же не рассталась с ним», — написал один из комментаторов.

«Пожалуйста, брось этого придурка», — посоветовал другой.

«Почему ты с ним? Даже в качестве рождественских подарков для горничной это было бы оскорбительно», — отметила одна из пользовательниц.

«Подарил бы он то же самое своей матери? Он просто надеялся, что ты скажешь: «Вау, спасибо, теперь я могу готовить и мыть еще больше посуды», — добавила другая.

Как сообщал «Рамблер», ранее врачи из Pall Mall Medical предупредили о вреде миллионов смартфонов, ставших подарками «под елку» в этом году. По словам медиков, телефоны могут спровоцировать эпидемию гриппа из-за покрывающих их микробов.

В Pall Mall Medical выяснили, что среднее количество людей, прикасающихся к одному смартфону, в праздничный сезон растет с 4,7 до 7,3. Это увеличивает вероятность распространения микробов и бактерий.

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