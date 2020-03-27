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Сотрудница колбасного завода в Москве запаниковала и устроила переполох с вызовом скорой и полиции после того, как ее коллега стала кашлять. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, начальство заболевшей работницы решило отправить ее на больничный и отпустило домой. Испуганная 60-летняя коллега решила проследить за тем, что сослуживица получит необходимую медицинскую помощь, заподозрив у нее коронавирус, и вызвала скорую.

На место инцидента прибыли полицейские и врачебная бригада.

Медики обследовали больную и констатировали, что температура у нее нормальная и есть небольшой кашель.

Ведется проверка, с запаниковавшей женщиной провели профилактическую беседу, отмечает телеканал.

Как писал «Рамблер», за последние сутки по всей России выявили 196 новых случаев коронавируса, 157 из них — в Москве. За все время в стране зарегистрировали 1036 инфицированных, 45 из них выздоровели. Три человека с диагностированным коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались.

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