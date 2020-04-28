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Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности женщину, которая приехала в Крым с территории Украины и отказалась проследовать в обсерватор. Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — ред.). Это на границе в Армянске. Женщина отказывалась выполнять постановление Роспотребнадзора. Протокол составлен и совместно с Роспотребнадзором ее все равно доставили в обсерватор», — рассказал Смаглин.

По данным МВД по Республике Крым, за минувшие сутки составлено более 240 протоколов по статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Также привлечены к ответственности родители 18 детей, которые находились на улице без сопровождения взрослых.

Также полицейские проверили более 1200 объектов и 292 лица, находящихся в изоляции по месту жительства. Нарушений не выявлено.

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