Жительница Уэльса опубликовала в интернете ролик, на котором, как она считает, ее годовалая дочь общается с призраком умершего соседа. Об этом сообщает Daily Mail.

На видео, снятом 20-летней Джорджией Хусон, ее дочь Айрис Мэй стоит спиной к матери и «разговаривает с воздухом».

На записи можно увидеть пятнышко белого света, появляющееся там, куда смотрит ребенок. Мать девочки уверена, что Айрис Мэй общалась с призраком соседа и друга их семьи, умершего шесть лет назад.

Второе видео, снятое через час после первого, демонстрирует, как девочка смотрит в пустоту и падает в свою кроватку, когда белое пятно появляется снова.

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По словам Хусон, после этого она показала дочери фотографию соседа и девочка заволновалась, начала хлопать в ладоши и трогать снимок.

«Шесть лет назад близкий друг моего брата, живший за соседней дверью, умер. Я сразу подумала, что его призрак пришел, чтобы поздороваться с моей дочерью. Это меня совсем не беспокоит», — заявила женщина.

Скептики написали в комментариях к ее видео, что пятно света появилось из-за пыли, попавшей на камеру ее телефона.

Как сообщал «Рамблер», ранее жители американского города Хьюстон рассказали, что их семью преследует говорящая кукла принцессы Эльзы из мультфильма «Холодное сердца».

Они подарили куклу своей дочери в 2013 году, с тех пор дважды пытались выбросить игрушку, но Эльза возвращалась снова и снова, поджидая их то в саду, то в гостиной. Кроме того, кукла забыла английский язык и начала общаться только на испанском.

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