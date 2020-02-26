Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой муж из ревности отрубил кисти рук, рассказала о стоимости своего бионического протеза.

Комментируя разработку 3D-протеза российскими учеными, Маргарита отметила, что на сегодняшний день стоимость протезов очень велика.

«У меня бионический, он управляется, так скажем, от головы. Его минимальная цена — от двух миллионов рублей, что создает сложность. Было бы очень хорошо, если бы эти модели стали более доступными для людей, нуждающихся в протезах», — сказала Грачева порталу «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что ранее уже делались разработки протезов на 3D-принтере, но такие изделия не отличались прочностью.

При этом Маргарита подчеркнула, что проблема ампутации актуальна по всему миру, а ее решение оставляет желать лучшего.

Как ранее сообщал «Рамблер», в декабре 2017 года Маргарита Грачева лишилась кистей рук. Ее муж Дмитрий Грачев на почве ревности вывез ее в лес, отрубил кисти рук, а затем отвез к больнице. Врачам удалось спасти Маргарите только одну руку, вместо второй ей установили протез.

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