В международном аэропорту Майами заметили пассажирку в купальнике, которая начала раздеваться до гола, громко распевая песню. Об этом сообщает Miami Herald.

Видео с прогулкой женщины по аэропорту опубликовали в твиттере. На записи видно, что она уверенно идет в сторону указателя «Наземный транспорт» и попутно раздевается.

⁦@BillyCorben⁩ because its Miami 😂😂😂 pic.twitter.com/ukarL7ifSv — Tommy in Hialeah (@Dolphinfan201) January 15, 2020

Пресс-секретарь полиции Майами сообщил изданию, что та же голая женщина позже запрыгнула на патрульную машину, выбежав на оживленную дорогу. Ее задержали для принудительной оценки психического здоровья.

Как сообщал «Рамблер», ранее в московском метро заметили женщину в рубашке, но без штанов и нижнего белья. Пассажиры снимали ее на видео и женщина их обругала. Она подчеркнула, что ездит так уже 30 лет, «а они все насмотреться не могут».

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