Англичанка Стейси Кларк отправилась к врачу с жалобой на зуд в области шеи и узнала, что у нее рак. Об этом сообщает Mirror.

27-летняя Кларк впервые почувствовала зуд через восемь недель после рождения сына. Во время осмотра врачи заметили на ее ключице два небольших комка и отправили ее на биопсию.

В начале января Кларк получила результаты исследования и узнала, что у нее лимфома Ходжкина — рак лимфатической системы. Теперь девушке предстоит пройти курс химиотерапии. Перед этим она планирует остричь волосы и пожертвовать их на парики для онкобольных.

«Я еще не полностью осознала, что произошло. Но я готова принять это и бороться, так как я знаю, что эту болезнь можно победить», — заявила Кларк.

Как ранее сообщал «Рамблер», британка Эми Палмер рассказала, что ей удалось обнаружить опухоль в груди во время кормления своего пятимесячного сына. Сначала врачи заявили, что это, скорее всего, воспалившийся молочный проток, но дальнейшие анализы подтвердили худшие опасения женщины — опухоль оказалась раком груди.

30-летняя Палмер отметила, что именно ее младший сын «нащупал» комок. Эми прошла интенсивный курс лечения, включающий лампэктомию (секторальная операция на молочной железе), шесть циклов химиотерапии и 18 циклов лучевой терапии.

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