Жительница Сан-Франциско (штат Калифорния, США), чью собаку украли на прошлых выходных, предложила вознаграждение в семь тысяч долларов (437 тысяч рублей) за информацию о питомце и наняла самолет для поисков. Об этом сообщает Fox News.

На прошлой неделе Эмили Талермо привязала свою австралийскую овчарку Джексона к лавочке у магазина и отправилась за продуктами. Когда она вернулась, собаки уже не было. Записи с камер наблюдения показали, что пятилетнего Джексона увел мужчина в толстовке с капюшоном. Предварительно он сфотографировал собаку.

Так как поиски пока не увенчались успехом, Талермо решила нанять самолет. Он будет летать с баннером, на который нанесена ссылка на сайт, посвященный поискам пса. Два часа полета обойдутся женщине в 1200 долларов. Кроме того, она раздала уже более тысячи листовок с информацией о своей собаке.

Талермо собирает деньги на поиски Джексона с помощью GoFundMe, к вечеру 19 декабря она получила более семи тысяч долларов.

Как сообщал «Рамблер», ранее в английском Нортамберленде 11-летний джек-рассел-терьер по кличке Джордж упал со скалы, но был спасен бригадой волонтеров. Джордж отправился со своим хозяином на прогулку между заливами Хартли и Коллиуэлл, убежал и сорвался с 12-метровой скалы. Владелец собаки, 33-летний Фил Хогг увидел, что Джордж оказался на дне крутого обрыва.

Хогг обратился за помощью к береговой охране, поняв, что не может спасти собаку сам. Вытащить питомца помогла команда Tynemouth Volunteer Life Brigade: они спустили вниз переноску, собака села внутрь и ее подняли наверх. Позже выяснилось, что Джордж не получил серьезных травм.

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