Сегодня все большее количество руководящих должностей в крупных компаниях занимают женщины. Это может быть связанно с политикой гендерного равенства, возможно – с другими причинами. Но фактом остается перемена приоритетов слабой половины человечества. Это отражается не только на стиле управления, стратегиях развития компании, но и на офисном интерьере. Но в рабочей зоне офисная мебель и отделка могут оставаться прежними, однако кабинет руководителя обязательно потерпит изменения и будет адаптирован под женщину-руководителя. У дизайнеров есть определенный набор стилей, которые лучше всего подойдут женщине-руководителю. Какие именно, можно глянуть здесь https://www.r-studio.kiev.ua/products/boss

Фьюжн

По своей природе женщины больше склонны уделять внимание мелочам, нежели мужчины. Поэтому для оформления своих квартир и домов они часто выбирают стили, где приветствуется использование разнообразных аксессуаров и других предметов декора. Фьюжн – это отличный пример такого стиля. В нем нет строгих рамок, дизайнер может разной цветовой палитрой, стилистикой мебели, аксессуаров, создавать тот интерьер, который захотел заказчик.

Стандартными уже считаются бирюза и малиновый цвет для стиля. Однако не стоит пугаться такого смелого сочетания: в руках профессионала такие краски будут смотреться идеально и в офисной среде. Это может быть темно-бирюзовая стойка ресепшн у вашей приемной, необычные аксессуары яркого вишневого цвета. Яркий диван для офиса, разнообразные картины создают общее настроение стиля.

Шебби-шик

Если речь идет о директоре творческой галереи, художественной мастерской, то шебби-шик станет идеальным решением. Милые цветы, потертая уютная мебель, текстиль в офисном интерьере – не так много стилей предполагают использование подобных стилистических решений. Этот стиль можно назвать исконно женским, так как он напоминает домашнюю, непринужденную атмосферу. Выбирая его, вы точно будете себя чувствовать в офисе комфортно. Готовые решения представлены вашему вниманию и с ними можно ознакомиться пройдя по ссылке https://www.r-studio.kiev.ua/products/myagkaya-mebel/divany-dlya-doma-i-ofisa

Эко стиль

Если вы хотите приобрести диван для офиса из кожи – такой стиль точно не для вас. Здесь используется дерево, камень, зеленые элементы декора напоминают растения. Никаких шкур животных или других агрессивных деталей. Это мягкий и естественный стиль, который соответствует женскому характеру.

Для обустройства женского офиса поищите мебель в Киеве мягких плавных форм и сдержанных оттенков. Мягкие цвета и аксессуары – вот основа женского кабинета.