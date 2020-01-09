В Новой Зеландии 56-летняя женщина, искавшая любовь в интернете, невольно стала спонсором международного преступного синдиката. Об этом сообщает Daily Mail.

56-летняя Сандра Гэй Мердок в 2017 году начала переписываться с таинственным незнакомцем и влюбилась в него. Несколько месяцев мужчина осыпал ее комплиментами, а затем выведал ее банковские реквизиты.

В сентябре 2017-го возлюбленный Мердок внес на ее счет семь тысяч долларов (более 431 тысячи рублей), а через месяц туда поступили еще пять тысяч долларов (почти 309 тысяч рублей) от компании, занимающейся скачками.

Затем мужчина попросил ее обналичить деньги и сделать денежный перевод в Малайзию. С этого момента Мердок стала посредником преступного синдиката.

Как позже выяснили полицейские, мошенники похищали деньги с банковских счетов компаний и с помощью женщины создавали «легальную» историю происхождения средств.

Хотя Мердок утверждала, что ничего не знала о мошенничестве, ее приговорили к шести месяцам тюремного заключения и выплате 12 319 долларов компенсации.

Как сообщал «Рамблер», ранее британец познакомился с женщиной в интернете и выманил у нее деньги, которые она копила на надгробие для 13-летнего умершего сына.

Мать пятерых детей, 55-летняя Джоан Пейджет познакомилась с 46-летним Адамом Буном на сайте Plenty of Fish в феврале 2016 года и передала ему более 2500 фунтов (около 209 тысяч рублей) за почти семь месяцев отношений. Деньги он брал взаймы, но так ничего и не вернул, поэтому Пейджет обратилась в полицию. Детективы выяснили, что она была не единственной жертвой мужчины. Суд признал Буна виновным в мошенничестве и приговорил его к 30 месяцам тюрьмы.

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