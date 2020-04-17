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По словам блогера Андрея Бойко, девушка которого погибла на трагической вечеринке с сухим льдом, он получил от нее подарок на день рождения. Об этом сообщает «СтарХит».

«Рамблер» писал, что на банной вечеринке, организованной в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко, ради «тумана» в бассейн кинули сухой лед. От большой концентрации углекислого газа и ожогов погибли три человека, в том числе организовавший «сюрприз» муж именинницы и Наталья Монакова.

По словам жениха, Наталья Монакова шлет ему «знаки с того света».

«Как-то я поехал на могилу к Наташе, где разговаривал с ней. В шутку спросил у нее: «Где мой подарок на день рождения? Ты же обещала!» Не знаю, совпадение это или нет, но после поездки на кладбище я увидел вот это на своем участке», — рассказал Бойко.

Он продемонстрировал своим подписчикам в соцсетях пятно в форме сердца, появившееся после пожара на дачном заборе.

«Вот почему беседка, дрова не загорелись, а именно забор? Хотел подарок необычный, вот Наташка мне его и сделала», — подчеркнул он.

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