Жених девушки, погибшей на вечеринке блогера Екатерины Диденко, Андрей Бойко, продолжает находить послания от погибшей невесты. Он и его 25-летняя избранница Наташа вместе вели блог, были счастливы и неразлучны.

Сейчас Андрей изливает душу в Instagram и рассказывает о совершенно неожиданных подарках от невесты, которые находит в доме. Так, недавно он опубликовал фото открытки, которую ему подарила Наташа Монакова на День святого Валентина год назад. Тогда она училась в Петербурге.

Надпись на открытке как нельзя точно соответствует сегодняшнему дню: «Целую! Обидно, что тебя нет рядом!».

Эх, знаки. Любимая, целую, мне тоже очень тебя не хватает, обидно, что тебя нет рядом, — пишет Бойко.

Он добавляет, что Наташа оставила кучу якорей, кучу ярких посланий, от которых «становится не по себе». Она говорила, где лежат подарки, но сейчас, находя их, Бойко признаётся, что его «мозг начинает кипеть». Самое жестокое послание мужчина пообещал опубликовать на день рождения в апреле.

Подписчики Бойко разделились на два лагеря: одни сочувствуют ему, другие считают, что он так набирает себе популярности — больно показательно мужчина страдает.

До этого Бойко писал, как хоронил Наташу и согревал ей руку до тех пор, пока она не «стала розовой» и даже стало казаться, что она пожимает руку любимому в ответ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Екатерина Диденко, чей муж погиб во время вечеринки с сухим льдом, рассказала подписчикам, что муж приходит к ней во сне. Блогер-фармацевт продолжает изливать душу подписчикам, за счёт чего на её страницу полписались тысячи человек.

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