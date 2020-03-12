Анастасия Овечкина (Шубская), супруга звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина, раскритиковала ситуацию в американских магазинах, где из-за коронавируса наблюдается дефицит продуктов.

«Мы приехали в русский магазин за гречкой, здесь есть продукты, не то что в их американских супермаркетах. Практически нет туалетной бумаги, консервов, макарошек. Вообще ничего нет, но здесь пока всё есть», — рассказала Овечкина в своём аккаунте в Instagram.