Анастасия Овечкина (Шубская), супруга звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина, раскритиковала ситуацию в американских магазинах, где из-за коронавируса наблюдается дефицит продуктов.
«Мы приехали в русский магазин за гречкой, здесь есть продукты, не то что в их американских супермаркетах. Практически нет туалетной бумаги, консервов, макарошек. Вообще ничего нет, но здесь пока всё есть», — рассказала Овечкина в своём аккаунте в Instagram.
Ранее сообщалось, что НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20.
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В Америке приостановили сезон нхл, в магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы!Антибактериальные салфетки и жидкости уже out of stock ! В общем, паника с каждым днём все больше! Очень надеюсь что этот кошмар скоро закончится! 🙏🏻#будьтездоровы
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