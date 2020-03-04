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Жена Овечкина рассекретила пол будущего ребенка

14:17 04/03/2020

Российская модель, жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская станет мамой второй раз. Она поделилась с подписчиками снимками с праздниками и рассекретила пол второго ребенка, сообщает argumenti.ru.

«Добро пожаловать, маленький джентльмен», – написано на одном из стендов в ресторане, под которым сфотографировались Овечкин и Шубская.

Кроме того, модель опубликовала снимки со шляпами и печеньем, где написано – джентльмен. Она поблагодарила подруг, которые, по ее словам, устроили такой праздник.

Напомним, Овечкин и Шубская поженились в августе 2016 года. В 2018-м году у пары родился первенец – сын Сергей. В середине февраля пара рассказала, что скоро в семье появится второй ребенок.

View this post on Instagram Такой красивый ,душевный и весёлый #babyshower мне устроили мои девочки, во главе с @varvara_41791 😍спасибо вам ,дорогие,за прекрасный праздник и за то , что улыбка просто не покидала меня весь вечер🙌🏽 очень много фотографий, остальные будут в актуальном❤️#ovechkinfamily #ovechkin#babyboy#pregnancy#овечкин #ovijr photo: @julia.chess A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Mar 3, 2020 at 10:50am PST



