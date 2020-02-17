Жительница Омска отсудила у кафе 250 тысяч рублей из-за смерти мужа, который поскользнулся на крыльце заведения в свой день рождения, ударился головой и умер через несколько дней.

Как сообщает издание Om1.ru, в феврале 2019 года мужчина отмечал в кафе свой день рождения. Год спустя его жена смогла отсудить у заведения 250 тысяч рублей. По ее мнению, супруг погиб из-за того, что администрация не надлежащим образом очистила крыльцо от снега.

Суд постановил выплатить омичке деньги в счет компенсации морального вреда, а также компенсировать расходы на погребение.

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