Супруга хирурга-онколога Андрея Павленко Анна прокомментировала прощальное письмо мужа, боровшегося с раком желудка.

По ее словам, Новый год семья встречала дома, при этом ее мужу необходимо ставить капельницы каждые два часа. То, что болезнь не победить, стало понятно два месяца назад.

«Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать», — рассказала женщина в беседе с МК.

Накануне стало известно, что хирург-онколог петербургской Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Андрей Павленко написал прощальное письмо после почти двухлетней борьбы с раком желудка.

Онкологическое заболевание диагностировали у врача в марте 2018 года. C тех пор он рассказывал в интернете o лечении. Павленко продолжал работать даже после операции по удалению желудка.