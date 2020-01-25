Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова возлагает большие надежды на свою соседку по даче на Николиной горе в Подмосковье Ольгу Любимову. Назначение Любимовой на пост министра культуры она одобряет и считает, что такие люди нужны стране.

Большие надежды на неё. Ольга Любимова — большой профессионал. Такие молодые люди нужны стране и новому правительству, — сообщила «Телепрограмме» Михалкова.

Она уточнила, что Ольга Любимова много лет знакома и с её супругом — режиссёром Никитой Михалковым.

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Как писал NEWS.ru, глава Минкультуры Ольга Любимова, которая заняла этот пост 21 января, скрыла или удалила свои посты в LiveJournal и тут же вызвала этим большой резонанс в Интернете и СМИ. В декабре 2008 года Любимова писала, что совсем не культурный человек и не переносит ни оперу, ни балет, ни музеи и театры. В другом посте новый министр культуры говорила о своём муже и рассказывала, как он «ускорялся порошком», а сама она в момент, пока «у папы отходняк», спрашивала сына, будет ли он употреблять наркотики и алкоголь и брать пример с отца.

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