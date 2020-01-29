Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина раскрыла последние слова, которые ее супруг произнес перед смертью. Признание вдовы прозвучало на сцене «Ленкома», где прошел вечер памяти артиста и сцена которого почти за 40 лет стала для Караченцова родной.

По словам Поргиной, перед кончиной актер произнес: «Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре», как пишет НСН.

На памятном мероприятии выступила также младшая внучка артиста Ольга. Четырехлетняя девочка впервые появилась на сцене перед множеством зрителей, отмечает телеканал «360».

Вечер памяти Николая Караченцова планировали сначала провести в октябре 2019 года, однако он был перенесен в связи с кончиной художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова.

Николая Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве в 2018 году. В последний путь актера проводили аплодисментами. Он скончался в возрасте 73 лет из-за тяжелой продолжительной болезни. Он ушел из жизни в онкологической больнице Красногорска. По словам Людмилы Поргиной, перед смертью он строго запретил ей плакать на своих похоронах, отмечает «Федеральное агентство новостей».