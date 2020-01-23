Супруга российского бизнесмена Михаила Ходорковского Инна проиграла в США суд о клевете против авторов пьесы «Клептократия» Кеннета Лина и режиссера-постановщика пьесы Жаклин Гэй. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как известно, жена предпринимателя требовала от них $75 тысяч и компенсацию за судебные издержки. По ее утверждению, авторы произведения показали ее "проституткой и убийцей".

Отмечается, что суд отклонил иск женщины.

Как уточняется, данное дело будет закрыто.

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