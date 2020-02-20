Состояние телеведущего Дмитрия Диброва, госпитализированного после микроинсульта в московском кинотеатре «Октябрь», стабильное. Об этом сообщила его жена Полина Диброва в своем Instagram.

«Мы чувствуем вашу любовь и заботу! Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу банджо, очень обрадовался», — написала она на своей странице в соцсети.

Диброву стало плохо в понедельник, 17 февраля. Ранее сообщалось, что у 60-летнего ведущего случился обморок. Инцидент произошел в кафе московского кинотеатра «Октябрь» перед премьерой фильма. Первую помощь на месте ему оказал Леонид Якубович.

В настоящее время Дибров находится в ГКБ им. С.П. Боткина. Ему сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ) и кардиограмму.