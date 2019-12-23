Кот по кличке Мостик проверил окончание строительства железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что на опубликованном видеоролике видно, как животное прогуливается по железнодорожному участку, будто "инспектируя" его.

Журналисты предположили, что Мостик остался доволен увиденным.

В понедельник, 23 декабря, должно состояться открытие железнодорожной части, в котором примет участие президент России Владимир Путин.

Кот Мостик стал популярен в сети после того, как иностранные СМИ обратили внимание на то, что питомец пересек мост раньше главы государства.

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