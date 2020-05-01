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Жительница Белгорода Мария Колтакова в свои 98 лет установили 11-й рекорд, посвятив его предстоящему Дню Победы.

Мария Колтакова стала самым старшим исполнителем песни «На безымянной высоте». Это официально подтвердил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

«Железная бабушка» является самым возрастным участником спортивных соревнований по джип-триалу и десятикратной рекордсменкой России. Она отмечена в Книге рекордов России как самый возрастной дайвер и парашютист, сообщает РЕН ТВ.

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