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Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса»

06:37 23/01/2020

Бывший футболист «Спартака» Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса», об этом говорится на официальном сайте клуба.

Отмечается, что 27-летний грузинский хавбек подписал контракт с командой из Фамагусты до конца нынешнего сезона.

Накануне Ананидзе покинул стан «красно-белых», стороны расторгли действующее соглашение по обоюдному согласию.

Напомним, полузащитник из Грузии провел за «Спартак» 146 матчей, в которых забил 16 голов. В текущем сезоне он отыграл 10 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Вместе с «красно-белыми» Ананидзе становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.



