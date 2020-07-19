Американское издание The National Interest опубликовало статью из которой следует, что пшеница — это новое гибридное оружие России, которое вот-вот будет использовано против остального мира. В США утверждают, что наша страна может остановить экспорт пшеницы для оказания политического давления на те или иные государства. Мол, хотите хлеба, соглашайтесь с нашей позицией по всем вопросам. Эксперты аграрного рынка убеждены, что такие заявление — откровенная провокация. Если покупатели отечественного зерна впадут в панику, против России можно будет ввести дополнительные санкции, отнять место лидера на мировом рынке и доход от экспорта.

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest. Растущая динамика нашего производства, очевидно, напугала представителей США. В связи с этим, они решили нанести опережающий удар и попытаться обогнать нашу страну в зерновой гонке. По мнению американских журналистов, действия российского правительства, а именно, наращивание производства зерновых, угрожает миру.

Из публикации следует, что Россия может подорвать продовольственную безопасность других стран, если решит остановить свой экспорт. В качестве примера приводится ситуация, которая возникла в апреле этого года, когда из-за пандемии нашим властям пришлось ограничить экспорт зерновых, что поставило в затруднительное положение Бангладеш, Турцию и Египет. Отметим, что этим странам удалось найти других продавцов, да и мы не перекрыли поставки полностью.

В США также не учли тот факт, что урожай этого года в России может быть весьма скудным из-за малоснежной зимы. Именно неопределённые перспективы выживания при пандемии вынудили ограничить вывоз зерна, чтобы обеспечить потребностей внутреннего рынка.

У американцев свои представления о том, как работает политика и как с ней связаны поставки продовольствия в другие страны, рассказывает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Политическое давление с помощью ограничения поставок мы никогда не использовали, и предпосылок для таких решений нет. Это чушь, — убежден он. — В США же подобная практика широко распространена, в отличие от России». По мнению Злочевского, в ближайшие годы РФ вряд ли чисто технологически сможет наращивать темпы по производству пшеницы.

Как бы то ни было, продовольствие стало важным инструментом влияния на мировую политику. Есть страны, которые с избытком производят, к примеру, сахар и пальмовое мало. Им приходится продавать те объемы, которые не требуются внутреннему рынку. Также ведет себя и России. Но, продавая зерно, она решает в первую очередь экономические, а не политические задачи.

«Не думаю, что мы будем пользоваться зерном как оружием. Хотя в 2010 году в подобном Россию уже обвиняли, — говорит главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун. — Мы тогда ограничили экспорт пшеницы, так как объем урожая был недостаточным для собственного рынка, но это была вынужденная мера, а не злой умысел».

Напомним, тогда некоторые мировые лидеры заявили, что именно из-за действий российских властей возникла «арабская весна»: в Египте хлеба стало меньше и народ вышел на митинги. Доказать, что волна революций случилась из-за остановки поставок пшеницы невозможно, но все равно Россию обвинили.

«Сейчас мы вывозим 45-50 млн тонн зерна, — продолжает Узын. — Россия не станет перекрывать пшеничный поток — это заработок отечественных сельхозпроизводителей, доход для бюджета. Например, отказ от участия в Олимпиаде, как это было 1984-м, наиболее действенный метод политического наказания, нежели запрет на экспорт продовольствия».

Политическое использование экспорта пшеницы выглядит малореальным и неразумным, считает исполнительный директор «Инвестиционно-аграрного Фонда» Марина Строгая. «Начавшиеся разговоры — это как раз политический инструмент Запада, где хотят использовать данный предлог, чтобы с помощью очередных санкций отнять у России место на зерновом рынке и доход от экспорта, соответственно», — подытожила она.

Динамика российского экспорта зерна

Год Млрд $ Млн тонн

2011 12 18,8

2013 16,8 19,6

2015 17 31,6

2017 21,6 44,5

2019 25,5 40,5

Источник: «Агроэкспорт»