В матче 27-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» в Санкт-Петербурге со счетом 2:1 переиграл «Сочи». В составе хозяев, которые вышли на поле уже в ранге победителя турнира, мячи забили Малком (33′) и Сердар Азмун (76′), у гостей отличился Антон Заболотный (5′).

На игровых майках футболистов «Зенита» была нанесена чемпионская нашивка с изображением нового трофея и надпись «Мы команда», а по окончании встречи футболистам вручили чемпионский кубок.

На церемонии вручения золотых медалей губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов произнес поздравительную речь, которая свойственна для таких ситуаций. Во время выступления болельщики «Зенита» на трибуне громко освистывали чиновника, неодобрительный гул начался еще до того, как губернатор начал произносить шаблонные фразы.

🏆✨ pic.twitter.com/o65CXaIqJM — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 8, 2020

После матча на площади перед стадионом был устроен фейерверк, который смогли наблюдать покидающие арену зрители (многие из них были в масках с символами «Зенита»).

Затем празднование переместилось на Стрелку Васильевского острова. Здесь в акватории Невы развернулось шоу фейерверков: залпы с воды напротив Эрмитажа и Петропавловской крепости были хорошо видны со всех набережных в этой части города.

На Биржевом и Дворцовом мостах фанаты, выстроившиеся вдоль парапетов, зажгли десятки красных «файеров», тем самым «подсветив» две переправы. Сотни болельщиков пели песни и «кричалки» про «Зенит».