8 июля 1960 года считается датой основания Зенитных ракетных войск (ЗРВ). В этот день вышла директива генерального штаба Вооруженных сил СССР, которой в штат Управления главнокомандующего Войсками Противовоздушной обороны (ПВО) была введена новая должность – командующий зенитными ракетными войсками ПВО.

Первые зенитные ракетные части в СССР были сформированы в 1952 году. В системе противовоздушной обороны Москвы они появились в 1953 году.

В середине 1950-х годов в войсках ПВО страны началось массовое перевооружение частей зенитной артиллерии на зенитные ракетные комплексы, обеспечивавшие по тому времени военно-техническое превосходство над средствами воздушного нападения вероятного противника.

Первой разработанной в Советском Союзе зенитной ракетной системой стала С-25 «Беркут», предназначенная для круговой противовоздушной обороны Москвы. Эта система предусматривала наличие 56 огневых комплексов, расположенных на двух кольцах, удаленных на 45-50 и 85-90 километров от центра Москвы; РЛС кругового обзора (А-100), расположенных на дальнем (200-300 километров) и ближнем (25-30 километров) рубежах и предназначенных для раннего обнаружения целей. Каждый комплекс включал радиолокатор наведения и стартовую позицию на 60 ракет и обеспечивал в своем секторе одновременный обстрел 20 целей. Первая в СССР система зенитного управляемого ракетного оружия С‑25 «Беркут» была принята на вооружение в 1955 году.

Но для защиты большого количества важных объектов на территории страны от нападения с воздуха были необходимы мобильные зенитные ракетные комплексы (ЗРК), способные в относительно короткие сроки совершить маневр на новые позиции перевозкой по железной дороге или передвижением своим ходом. Разработкой зенитной ракетной системы С-75 было положено начало создания передвижных систем зенитного управляемого ракетного оружия.

Боевое крещение этот зенитный ракетный комплекс, принятый на вооружение в 1957 году, получил 7 октября 1959 года в небе Пекина (Китай). Тремя ракетами комплекса под руководством советских военных советников на высоте 20,6 километра был уничтожен скоростной дальний самолет-разведчик RB-57D американского производства, принадлежавший тайваньским ВВС.

1 мая 1960 года с помощью ЗРК С-75 была пресечена попытка глубокого проникновения на территорию СССР со стороны американского высотного самолета-разведчика Lockheed U-2 (пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс). Он был сбит в районе Свердловска (ныне Екатеринбург) на высоте 22 000 метров, считавшейся ранее недоступной советским ракетам и истребителям.

Как самостоятельный род войск, зенитные ракетные войска оформились к концу 1950-х годов, и уже в середине 1960-х годов составили основную огневую силу в системе ПВО. Оружие, которым оснащались зенитные ракетные войска, показало свою высокую эффективность в десятках «горячих точек» по всему миру, начиная с Вьетнама и заканчивая Югославией (государство на Балканах в 1929-2003 годах).

В 1998 году войска ПВО, в который входили зенитные ракетные войска, и Военно-воздушные силы были преобразованы в единый вид Вооруженных Сил РФ – Военно-воздушные силы (ВВС).

В настоящее время Зенитные ракетные войска (ЗРВ) являются родом войск Военно-воздушных сил, имея на вооружении зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и зенитные ракетные системы (ЗРС), составляют основную огневую силу в системе противовоздушной (воздушно-космической) обороны и предназначены для защиты пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск (сил), важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения противника в пределах зон поражения.

Зенитные ракетные части и подразделения имеются также в других видах Вооруженных Сил России.

Современные Зенитные ракетные войска ВВС организационно состоят из зенитных ракетных полков, которые входят в состав объединения ВВС, бригады Воздушно-космической обороны, а также частей и организаций, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВВС.

У них на вооружении стоят современные российские зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», способные уничтожать различные воздушные цели, в том числе поражать боеголовки баллистических ракет.

Зенитные ракетные войска обеспечиваются информацией от радиотехнических войск, самолетов и кораблей радиолокационного дозора и наведения.

Основные направления развития Зенитных ракетных войск ВВС: совершенствование группировок ЗРВ и наращивание их возможностей за счет принятия на вооружение новых зенитных ракетных систем (ЗРС) средней дальности и дальнего действия С-400, дальнего действия С-500, ЗРПК ближнего действия «Панцирь-С (СМ)» и модернизации существующих ЗРС средней дальности С-300ПМ.

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