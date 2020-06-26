Петербургский «Зенит» победил самарские «Крылья Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Команда Сергея Семака победила со счетом 2:1.

Счет был открыт в конце первого тайма. Его забили гости. На 44-й минуте гол забил Максим Глушенков.

Питерцы отыгрались во втором тайме. Сначала судья Кукуян отменил гол питерцев, забитый не по правилам.

Затем он назначил два пенальти в ворота гостей. Оба 11-метровых реализовал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. На 64-й минуте он сравнял счет, а через несколько минут оформил дубль.

В конце матча самарцы забили второй мяч, но он был отменен из-за игры рукой.