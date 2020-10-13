Матчи третьего и четвертого тура баскетбольной Евролиги с участием петербургского «Зенита» не состоятся из-за случаев заражения коронавирусом в клубе, уведомляет пресс-служба лиги. На старте сезона клуб провел два матча в еврокубке, одержав две победы.

Решение было принято в связи с тем, что в составе «Зенита» не набирается минимальное количество баскетболистов (8) для участия в матчах турнира. Инфекцию подхватили восемь игроков, четыре члена тренерского штаба, а также массажист.

В третьем туре петербургский клуб должен был во вторник на выезде сыграть с испанской «Басконией», в четвертом — в четверг в гостях с «Валенсией».

В сообщении подчеркивается, что решение по судьбе этих игр будет принято позднее после оценки ситуации дисциплинарным органом. В сентябре было объявлено, что Евролига будет присуждать технические поражения командам, которые не смогут набрать необходимое количество игроков на матч.

В воскресенье подмосковные «Химки» и «Зенит» попросили Евролигу перенести ближайшие матчи по причине вспышек COVID-19. Решение по запросу «Химок» пока не обнародовано. Последний матч в Евролиге с «Жальгирисом» (70:84) химчане провели, имея лишь семь игроков в составе.