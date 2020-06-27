В матче 24-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» в Санкт-Петербурге со счетом 2:1 переиграл самарский клуб «Крылья Советов».

Гости вышли вперед перед самым перерывом после гола Максима Глушенкова (44′), но во втором тайме Артем Дзюба (64′,70′) дважды реализовал пенальти, один из которых был назначен ошибочно.

«Первый пенальти назначен неправильно. VAR ошибся, так как не нашел ошибку судьи в этом эпизоде. Игрок «Крыльев» пытался убрать руку, он не выставляет ее в сторону. Второй пенальти назначен по делу — игрока «Зенита» уронили в штрафной», — приводит «Чемпионат» экспертное мнение судьи всероссийской категории Игоря Федотова.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян в концовке матча отменил гол Глушенкова (81′), усмотрев в действиях самарца игру рукой.

«Были близки к тому, чтобы забрать одно очко. Второй тайм был интересный. Мы сами себе привезли два пенальти и нам отменили чистый гол. Мы посмотрели сейчас в раздевалке повтор — гол был чистый. Почему нам отменили гол — я не знаю», — приводит слова главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича официальный сайт самарской команды.

«Зенит» (56) продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Локомотив» (44) на 12 очков. «Крылья Советов» (22) последнем месте, отставая от 14-й строчки, гарантирующей право выступления в следующем сезоне в сильнейшем российском дивизионе, на два очка. Отметим, что в другом матче пятницы «Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью — 1:1.