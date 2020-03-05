СПОРТ

«Зенит» победил «Ахмат» и стал первым полуфиналистом Кубка России по футболу

21:54 04/03/2020

Футбольный клуб Зенит из Санкт-Петербурга обыграл клуб Ахмат из Грозного со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка России по футболу, передает ТАСС.

«Зенит» победил «Ахмата» в дополнительное время. Матч прошел в Грозном. Победу «Зениту» принесли Эмилиано Ригони на 78-й минуте и Юрий Жирков – на 97-й минуте. В составе «Ахмата» с пенальти забил гол Олисе Роши на 59-й минуте. Главному арбитру матча Николаю Волошину пришлось на время остановить игру из-за стычки зрителей.

Команды встречались уже 28 раз, из них 13 раз выигрывал клуб из Санкт-Петербурга. «Ахмат» одержал победу в семи матчах, оставшиеся восемь игр завершились ничьей. В полуфинале «Зенит» встретится с победителем предстоящего четвертьфинального матча – либо со «Спартаком», либо с ЦСКА.

В прошлом году обладателем Кубка по футболу стал «Локомотив». Эта победа в истории команды десятая, юбилейная. На пути к этому трофею клуб обыграл «Балтику», «Енисей», «Рубин» и «Ростов».



