В следующий же миг после того, как «Спартак» обыграл в четвертьфинале национального Кубка ЦСКА и вышел в полуфинал, его встречу с «Зенитом» назвали главным летним футбольным событием в России. Это уже позже заговорили о месте проведения матча, которое, как оказалось, регламентом не контролируется. Куда позже пошли разговоры о судействе не в пользу красно-белых, граничащем с заговором. Намного позже Дзюба и Азмун исполнили неприличный танец в зенитовской раздевалке, который еще более неприлично прокомментировал руководитель питерского клуба, за что был даже оштрафован. Но сначала был футбол. И очень хотелось, чтобы околофутбольные вопросы не покрыли скандальным налетом событие, которое все так долго ждали.

В это воскресенье несколькими часами ранее «Химки» уже напомнили всему футбольному миру, что чудеса случаются. Что побеждать можно даже тогда, когда все без исключения аргументы против тебя. Вот и у «Спартака» в Санкт-Петербурге шанс изначально был. Надо было только грамотно им воспользоваться, не пройти мимо открывшейся перед тобой двери. Знать бы только, какая из открывшихся – твоя.

На тренерской скамейке нашлось место Доменико Тедеско, чья дисквалификация в премьер-лиге не распространяется на второй по значимости российский турнир. И именно он, возможно даже не зная, что «Спартак» в последний раз обыгрывал «Зенит» в Питере аж 8 лет назад, должен был зарядить правильной энергией своих подопечных. Было, конечно, опасение, что излишняя эмоциональность тренера красно-белых может стать не лучшим подспорьем для вожделенной победы, но без Тедеско это дерби двух столиц было бы неполноценным.

Сам спартаковский коуч перед стартовым свистком говорил, что ему очень тяжело быть вдалеке от команды во время дисквалификации и он очень рад вернуться на тренерскую скамейку. Напомнил Доменико и о том, что предстоящая игра для его клуба не подарок, а заслуженное право, которое было добыто в сложнейших битвах с «Ростовом» и ЦСКА.

Что касается мотивации соперников, то здесь все просто. «Зенит» с досрочным чемпионством давно обеспечил себе прямое попадание в Лигу чемпионов, в то время как для москвичей кубковый путь был последним шансом зацепиться за Лигу Европы. Если победа в Кубке для питерцев была вопросом престижа, то красно-белым этот титул мог скрасить концовку сезона, который вышел для «Спартака» одним из худших в истории.

Наставник сине-бело-голубых Сергей Семак тоже говорил до матча о сверхмотивации соперника и об ажиотаже, царящем вокруг встречи, но предположил, что на итоговый результат шумиха не повлияет, а победит тот, кто лучше сыграет.

Начал «Зенит» по-хозяйски, да и вообще за первый тайм сине-бело-голубые создали добрую дюжину голевых моментов, некоторые из которых просто обязаны были привести к взятию ворот Максименко, но минуте на 20-й в дело вмешался ВАР, внесший серьезные коррективы в цифры на табло. Сначала пенальти умело заработал Сердар Азмун, ловко подставившись под вынос мяча из штрафной Гапоновым. В динамике усмотреть нарушение правил было невозможно, а главный арбитр Сергей Иванов даже бровью не повел, но коллеги подсказали рефери, что стоит посмотреть повтор, который и подтвердил факт контакта. Пенальти от Дзюбы – 1:0.

«Спартак» отыгрался. Соболев сбросил мяч на линию вратарской после подачи Умярова, откуда его в ворота переправил Жиго. Иванов указывает на центр поля, но невидимый помощник вновь рекомендует посмотреть кино, на котором видно, что защитник «Спартака» был самую малость ближе к Кержакову, чем питерские оборонцы. Гол отменен.

Всего минуту спустя Бакаев убежал по правому флангу, качнул Ракицкого и навесил в центр штрафной, откуда Соболев головой вколотил мяч в сетку от перекладины. Здесь уже никакой ВАР не спасет. Тедеско ликует, насмешливо предлагая арбитрам сходить еще раз в кинозал. Но уже в ответной атаке «Спартак» пропускает – уже в который раз дал слабину фланг, за который отвечают молодые Гапонов и Маслов. Прострел вдоль линии вратарской, Кузяев первый на мяче – 2:1. Так и «Зенит» забил с игры, уйдя на перерыв, ведя в счете.

Отойти от такого количества потрясений сложно любой команде. Что уж говорить о молодом «Спартаке», который играл на поле принципиального соперника, досрочно ставшего чемпионом. Но на второй тайм москвичи вышли вовсе не сломленными, а нацеленными на борьбу. Другое дело, что горящие глаза и самоотверженность, как бы они не ценились в футболе, не являются синонимами мастерства и класса. А «Зенит» продолжал выглядеть более классным, пусть разница во второй половине встречи и не выглядела столь заметной.

«Спартак» больше забить не смог, хотя создал для этого несколько хороших моментов, но, справедливости ради, моментов у хозяев поля и во втором тайме было больше, чем у гостей. Футбол смотрелся: были карточки, удары, единоборства. Был даже «горчичник» Сергею Семаку. «Зенит», можно сказать, выиграл примерно в том же стиле, что и у «Крыльев Советов» совсем недавно на этом же стадионе. Сине-бело-голубые выглядели солидней и, пожалуй, были ближе к победе. Но что самарцев тогда, что «Спартак» сейчас после финального свистка было жаль. Соперник выиграл, но они не заслужили поражения.

Кубок России по футболу. Полуфинал

«Зенит» — «Спартак» — 2:1