Футболисты петербургского «Зенита» нанесли поражение команде «Сочи» в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу «сине-бело-голубых».

В составе «Зенита» голы провели Вячеслав Караваев (16′), Александр Ерохин (24′) и Дуглас Сантос (90+3′), у «Сочи» отличился Кирилл Заика (57′).

У хозяев на 65-й минуте дебютировал полузащитник Вендел, перешедший ранее из лиссабонского «Спортинга», отмечает пресс-служба РПЛ.

«С точки зрения качества — хороший первый тайм, во втором по многим причинам стали играть менее активно, менее агрессивно. Пропустили мяч, игра стала нервозной, но, в принципе, не так много ошибались. Кроме момента с пропущенным мячом сыграли нормально, учитывая все факторы, которые предшествовали матчу. Абсолютно заслуженная победа. Будем готовиться к следующей игре», — подвел итог встречи тренер «Зенита» Сергей Семак.

Все, 3:1! С победой, сине-бело-голубые! #ЗенитСочи pic.twitter.com/tlm17j0IYJ — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 17, 2020

«Зенит» набрал 24 очка и стал единоличным лидером в турнирной таблице. Команда Сергея Семака довела беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей — три победы и три ничьи. Последнее поражение питерцы потерпели 26 августа в гостевом матче против московского «Динамо» (0:1).