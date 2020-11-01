В гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу питерский «Зенит» со счетом 2:0 победил подмосковные «Химки». В первом тайме мяч забил Андрей Мостовой (18′), во второй половине встречи отличился Александр Ерохин (78′).

Судья на засчитал гол «Химок» (90+2) при помощи видеосистемы ассистента рефери (VAR).

После воскресного матча «Зенит», который провел игру без ряда основных футболистов, возглавил турнирную таблицу.

В активе «Зенита» стало 27 очков, на втором месте располагается «Спартак» (27), у москвичей хуже разница забитых и пропущенных мячей.