В гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу питерский «Зенит» со счетом 2:0 победил подмосковные «Химки». В первом тайме мяч забил Андрей Мостовой (18′), во второй половине встречи отличился Александр Ерохин (78′).
Судья на засчитал гол «Химок» (90+2) при помощи видеосистемы ассистента рефери (VAR).
После воскресного матча «Зенит», который провел игру без ряда основных футболистов, возглавил турнирную таблицу.
В активе «Зенита» стало 27 очков, на втором месте располагается «Спартак» (27), у москвичей хуже разница забитых и пропущенных мячей.
Все, 0:2! С победой, сине-бело-голубые! #ХимкиЗенит pic.twitter.com/kpYwyq4Occ
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) November 1, 2020