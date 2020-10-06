Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной России Далером Кузяевым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 27-летним игроком рассчитано на три года.

По окончании прошлого сезона у Кузяева истек срок контракта и он покинул «Зенит» в связи с желанием трудоустроиться в европейском клубе. Им также интересовался столичный «Локомотив», однако игрок сумел найти себе новую команду.

В составе клуба из Санкт-Петербурга Далеро стал двукратным чемпионом и обладателем Кубка России. В прошлом сезоне во всех турнирах хавбек провел 28 игр и забил один мяч.

Команда с берегов Невы анонсировала переход Кузяева известной картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына».

🤗 pic.twitter.com/z4mPQsgtCa — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 6, 2020

Также Кузяев играл за петрозаводскую «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик» и грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»). В составе сборной России он провел 23 матча и забил один мяч. Главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов включил полузащитника в заявку на октябрьские матчи.