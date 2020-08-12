Во вторник двумя матчами с участием лучших команд прошедшего сезона — «Зенита» и «Локомотива» — завершился первый тур Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» в Казани одержал победу над местным «Рубином» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Алексей Миранчук (2′) и Дмитрий Баринов (26′). На 65-й минуте с поля был удален защитник хозяев Силвие Бегич. Перед началом второго тайма красную карточку получил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, вступивший в спор с арбитром еще в подтрибунном помещении и продолжившим препираться на поле.

Бурное недовольство наставника вызвал эпизод в первой половине встречи, когда в штрафной площади «Локомотива» форвард «Рубина» Иван Игнатьев столкнулся с вратарем железнодорожников Маринато Гилерме. В «Рубине» посчитали, что главный арбитр матча Сергей Иванов должен был назначить пенальти. В ответной атаке «Локомотив» забил гол.

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий призвал дисквалифицировать Иванова до конца сезона. «А лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было», — подчеркнул он.

🎵Leonid Slutsky – Rap Song (2020, Russian Version) pic.twitter.com/DMCCqnvLwT — «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020

Добавим, что в стартовом составе гостей не было защитника Станислава Магкеева и полузащитника Владислава Игнатьева, к которым главный тренер московской команды Марко Николич применил санкции из-за размещенного в социальных сетях видео, на котором футболисты запечатлены в состоянии алкогольного опьянения во время празднования дня рождения.

В другом матче дня петербургский «Зенит» в гостях со счетом 2:0 обыграл вернувшийся в РПЛ после 16-летнего перерыва волгоградский «Ротор». Мячи забили Артем Дзюба (21′) и Себастьян Дриусси (79′).

Команда Александра Хацкевича попала в РПЛ, заняв первое место в прошлом сезоне в Футбольной национальной лиге.

Хозяева вывесили на своей арене баннер с ретротабло, где был запечатлен счет первого матча команд в чемпионатах страны — 9 апреля 1992 года «Ротор» дома разгромил соперника со счетом 6:1.

Однако историческая мотивация в этот раз не помогла волгоградцам даже распечатать ворота действующего чемпиона.