Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» всухую проиграли свои матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, пропустив шесть безответных мячей на двоих.

«Краснодар» в первом в своей истории домашнем матче основной стадии еврокубка был разгромлен лондонским «Челси» со счетом 0:4. Голами отметились Хадсон-Одои (37′), Вернер (76′ пен), Зиеш (79′) и Пулишич (90′).

До второго пропущенного мяча «горожане» ни в чем не уступали именитому сопернику и имели возможности сравнять счет, однако далее на игре хозяев начали сказываться сказались многочисленные потери в составе.

Поражение «Краснодара» от «Челси» стало самым крупным для российских клубов на своем поле в основном раунде Лиги чемпионов за всю историю. До этого дома терпели крупные неудачи «Спартак» (четырежды) и ЦСКА, но все эти поражения были с разницей в три мяча.

По итогам двух туров в группе Е лидирует «Челси» (4 очка), далее идут испанская «Севилья» (4), «Краснодар» (1) и французский «Ренн» (1). В следующем туре «Краснодар» 4 ноября в гостях сыграет с «Севильей».

🖤💚 Мурад Мусаев: "Претензий ни к кому нет, все ребята старались и бились до конца" 🎤#ЛигаЧемпионов | @FCKrasnodar pic.twitter.com/HKvwDnxAjv — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 28, 2020

В группе F питерский «Зенит» со счетом 0:2 потерпел выездное поражение от дортмундской «Боруссии», позволив забить Джейдону Санчо (78′) с пенальти и Эрлингу Холанду (90+1′). Команда Сергея Семака за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.

В параллельном матче группы бельгийский «Брюгге» на своем поле сыграл вничью с итальянским «Лацио» (1:1). Результат этой встречи сделал не набравший пока ни одного балла «Зенит» аутсайдером квартета, а «Лацио» и «Брюгге» (по 4 очка) — его лидерами. Третье место занимает «Боруссия» (3 очка). В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Лацио».

⏰ ИТОГИ СРЕДЫ ⏰ ⚽️ Куча голов на любой вкус!

🤔 Лучший матч?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/5Ub4T5dYQG — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 28, 2020

Напомним, что в нынешнем сезоне впервые в истории Лиги чемпионов борьба в основной стадии главного еврокубка проходит с участием сразу трех российских клубов и все они потерпели поражения во втором туре. Во вторник «Локомотив» в Москве проиграл мюнхенской «Баварии» (1:2).