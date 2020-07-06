В матче 26-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» обыграл в гостях «Краснодар» со счетом 4:2 и досрочно стал победителем турнира.

В составе гостей отличились Сердар Азмун (5′, 52′), Артем Дзюба (45′, с пенальти) и Алексей Сутормин (72′). У хозяев поля дубль оформил Даниил Уткин (29′, 50′). Отметим, что нападающий «Краснодара» Вандерсон (41′) незадолго до перерыва не реализовал 11-метровый удар.

«Решающий момент — это пенальти, отраженный Андреем Луневым, это был важный психологический момент, — приводит слова главного тренера «Зенита» официальный сайт клуба. — Что касается игры, в первом тайме мы играли ниже наших возможностей. Несмотря на то что забили два гола, выглядели неважно. Во второй половине внесли коррективы и провели хороший тайм, забили еще и в целом контролировали ход игры».

«Зенит» набрал 62 очка после 26 матчей и стал недосягаем для преследователей за четыре тура до конца чемпионата. Прежде ни одна команда в первенстве страны не набирала столько очков за такое количество матчей. Московский «Локомотив» (49) находится на втором месте, «Краснодар» (45) идет на третьей позиции.

Благодаря победе в чемпионате «Зенит» гарантировал себе участие в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.