Россия в последние годы значительно нарастила свою военную мощь за счет базы в Крыму, которая стала «серьезной проблемой» для НАТО, пишет польское издание Defence24.

Как отмечает автор статьи, Москва за короткий срок сумела организовать на полуострове мощный военный бастион, который он называет «зеницей ока Кремля». Он считает, что благодаря этим возможностям в критический момент Россия сможет отстоять свои интересы на международной арене.

Журналист отмечает, что ему неизвестны точные данные о количестве военнослужащих и техники в республике. Однако он уверен, что «русские с их системами, установленными в Крыму или вблизи него, способны атаковать половину Европы, Восточное Средиземноморье, Северную Африку или регион Персидского залива».

Как заявил автор материала, в ближайшие годы Россия, скорее всего, будет и дальше работать над обороной полуострова. Он выразил беспокойство из-за того, что в этой ситуации нет никаких «реальных шагов» со стороны как стран региона, так и членов Североатлантического альянса.

Российская сторона неоднократно отмечала, что не вынашивает никаких агрессивных планов, а любые действия направлены на усиление обороноспособности страны. В Москве также не раз отвергали обвинения в подготовке каких-либо «агрессий» против других стран, в том числе стран-участниц НАТО.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что в Североатлантическом альянсе это прекрасно понимают, но используют такие заявления как предлог для размещения техники и войск у российских границ.