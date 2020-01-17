Земля под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в среднем по России за год подешевела на 7,7%, до 40 тыс. рублей за сотку. Об этом свидетельствует исследование портала недвижимости Domofond.ru.

При этом в 40 из 78 крупных городов цены на участки, наоборот, выросли, говорится в сообщении, поступившем в «Известия». Во Владивостоке они поднялись на 57,9% — со 150 тыс. рублей до 236,8 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге цены выросли на 28,7% — до 100 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкают Чебоксары — 28,6%, до 75 тыс. рублей.

Среди городов, где земля подешевела, лидирует Москва — в декабре 2018 года земля там стоила 58,95 тыс. рублей за сотку, год спустя — 48,667 тыс. рублей. Таким образом, снижение составило 17,4%. Второе место заняла Оренбургская область —14,3%, до 60 тыс. рублей, третье Бурятия — 13%, до 26 тыс. рублей.