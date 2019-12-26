В заливе Шелихова Охотского моря у западного побережья Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом свидетельствуют данные сайта Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение глубиной 10 тыс. м было зарегистрировано 26 декабря в 17:55 по местному времени (8:55 мск) в 140 км от села Тигиль.

В МЧС по Камчатскому краю сообщили, что жители населенных пунктов не ощутили землетрясение, передает «Интерфакс». Также сотрудники МЧС добавили, что угроза цунами не объявлялась, жертв и разрушений нет.

25 декабря в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за приближающегося циклона. Метеорологи предупреждали о том, что у берегов Камчатки ожидаются волны высотой 8–9 м. Неблагоприятное погодное явление сохранится до конца суток 26 декабря.