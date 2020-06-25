Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поразил масштаб наводнения на западе страны.

Кабинет министров Украины на заседании в четверг выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны, Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения.

«Действительно поражает масштаб этой трагедии, то, что мы видели и с высоты с вертолета, и здесь видим, общаясь с людьми. Видим, что затоплен регион, разрушено более 8 тысяч зданий… затоплено около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, а это их жизнь и возможность питания, разрушены дороги, дамбы, несколько старых мостов», — сказал Зеленский в эфире программы «Право на власть»

Он отметил, что уже восстановлены все дороги государственного значения. «Все люди поражены масштабной работой всех наших служб, это правда. Я хотел это увидеть, услышать от людей и действительно это подтверждаю», — сказал президент.

«Я думаю, что полностью нормальная жизнь в течение ближайших дней будет восстановлена», — отметил Зеленский.

В понедельник МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения на западе страны. Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по факту массовой незаконной вырубки лесов, которая могла привести к масштабному наводнению.