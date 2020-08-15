Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе появления на территории Белоруссии «горящего Донбасса».

Так украинский лидер отреагировал на решение Минска передать России задержанных ранее на территории Белоруссии 32 российских граждан. По его словам, последствия этого «будут трагическими».

«Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют», — написал президент в своем Telegram-канале.

Также Зеленский подчеркнул, что решение Минска выглядит странным и несправедливым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной.

В пятницу белорусские власти передали Москве 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском. Еще один, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.