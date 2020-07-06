Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости развития трансплантационной отрасли в стране, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы государства.

В декабре 2019 года Верховная рада Украины приняла закон, который регулирует вопросы трансплантации. Позже документ был подписан президентом.

«Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, на Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а следовательно доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев», — приводит слова Зеленского сайт офиса президента.

По данным пресс-службы, сейчас более пяти тысячи украинцев ожидают трансплантации органов.