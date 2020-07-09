Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что второй волны коронавируса удастся избежать и дети с 1 сентября смогут начать обучение в школах в обычном режиме, потому что страна пока технически не готова к дистанционному обучению.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что большинство школ страны осенью могут перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса.

«Вы видите, что происходит с COVID-19 по всему миру — его контролировать очень сложно, не является исключением и Украина. Если говорить о сентябре — в принципе, технически (к дистанционному обучению – ред.) мы еще не готовы. Если дистанционное обучение — нужно, чтобы у нас 3G и 4G был по всей стране. У нас действительно улучшается связь… я не знаю пока, насколько мы готовы к дистанционному обучению», — цитирует Зеленского агентство УНИАН.

Украинский лидер выразил надежду, что второй волны коронавируса на Украине не будет и дети смогут «учиться в нормальной социальной сфере и будут нормально общаться».

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 51224 случая инфицирования COVID-19, скончались 1327 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.