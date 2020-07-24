Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном возвращении его страны на внешний рынок капитала, где минфину страны уже удалось привлечь два миллиарда долларов, об этом шла речь в ходе его телефонного разговора с исполняющим обязанности президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком и вице-президентом ЕБРР Аланом Пию, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком и вице-президентом ЕБРР Аланом Пию. Президент сообщил, что Украина успешно вернулась на внешний рынок капитала — министерство финансов привлекло два миллиарда долларов, что демонстрирует доверие инвесторов к нашей стране», — говорится в сообщении на сайте офиса президента.

В офисе президента отметили, что в ходе разговора Ригтеринк приветствовал проведение важных реформ на Украине, отметив, в частности, борьбу с коррупцией, принятие законов о концессии, рынке земли, приватизации, принятие банковского закона, а также назначение нового главы Национального банка. Зеленский со своей стороны отметил, что со сменой главы Нацбанка, которым недавно был назначен Кирилл Шевченко, политика НБУ останется такой же эффективной.

«Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику», — приводит слова Зеленского сайт офиса президента.

Также украинский президент поблагодарил руководство банка за поддержку и отметил, что в текущем году ЕБРР инвестировал в Украину уже более 300 миллионов евро.

«Владимир Зеленский отметил, что в прошлом году портфель проектов ЕБРР в Украине составил 1,1 миллиарда евро. Глава государства выразил надежду на еще более динамичное наращивание сотрудничества в текущем году», — говорится в сообщении.

Отдельно президент отметил, что украинское правительство работает над выполнением условий для получения второго транша кредита МВФ и ЕС. По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, преодоление которой стало существенным вызовом для страны, украинская власть и в дальнейшем внедряет изменения для быстрого возврата к экономическому росту.