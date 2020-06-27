Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне посетил синагогу Хабад, которую в апреле пытались поджечь, и заявил, что в стране очень низкий уровень антисемитизма, а все попытки его проявления предотвращаются.

По данным пресс-службы офиса президента, в рамках рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский встретился с главным раввином Херсона и области Иосифом-Ицхаком Вольфом и осмотрел отремонтированные части синагоги, которые были повреждены при попытке поджога. Зеленский вместе с главным раввином вручили благодарственные письма начальнику полиции Херсонской области Александру Прокудину и главе Службы безопасности в регионе Сергею Криворучко за быстрое раскрытие преступления.

«Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат (раскрытие преступления — ред.). Я думаю, что самое главное — и это произошло — что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина… Главное, что на международном уровне — что немаловажно — оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки — мы их предотвращаем», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Главный раввин поблагодарил президента за быструю реакцию власти на поджог.

Неизвестный ночью 20 апреля пытался поджечь здание иудейской религиозной общины в Херсоне. По словам очевидца, мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания по улице Театральной и скрылся. Также очевидец сообщил, что пожара не произошло, потому что жидкость не разгорелась. В мае правоохранители задержали подозреваемого.

Ранее посол Израиля Джоэль Лион заявил, что на Украине наблюдается «подъем антисемитизма», и призвал закрепить определение антисемитизма в законодательстве.